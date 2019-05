Khloé Kardashian over relatiebreuk: “Ik ben gebroken”

Khloé Kardashian heeft voor het eerst openlijk gepraat over de pijnlijke relatiebreuk met basketbalspeler Tristan Thompson. In de trailer van de volgende aflevering van ‘Keeping Up with the Kardashians’ is te zien hoe de realityster het nog steeds moeilijk heeft met de breuk.

Even samenvatten: Thompson bedroog Khloé toen ze zwanger was van hun eerste kind. De blondine was er het hart van in maar besloot hem toch een tweede kans te geven. Toen hij haar opnieuw bedroog, deze keer met Jordyn Woods, de beste vriendin van haar halfzusje Kylie Jenner, was het voor Khloé genoeg: ze zette Thompson zonder pardon aan de deur. Jenner deed hetzelfde met haar voormalige vriendin Woods.

Maar ondanks haar kordate optreden heeft Khloé nog steeds erg veel verdriet. “Ik ben gebroken door zoveel dingen...ik ben niet gewoon een televisieshow”, zegt ze huilend. “Dit is wel degelijk mijn leven.” Ook haar moeder en zusjes maken zich zorgen. “Ze gaat eens ontploffen, op een bepaald moment gaat het haar te veel worden.”

Aanvankelijk was Khloé razend op Woods maar ze kwam op haar woorden terug en schreef het bedrog volledig toe aan Thompson. Het koppel heeft samen een dochtertje True.