Heather Nova stelt nieuw album ‘Pearl’ voor: “Ik wil het geluid vinden dat maakt wie ik ben”

Heather Nova was deze ochtend te gast in de radiostudio van Nostalgie om haar nieuw album ‘Pearl’ voor te stellen. “Ieder album dat ik maak, is persoonlijk. Het is de manier waarop ik schrijf.” Heather Nova onderging dit jaar een scheiding na twintig jaar huwelijk. Dit was een grote inspiratiebron en dat vinden we naar haar zeggen terug in haar muziek: “Liedjes schrijven is voor mij een manier van verwerken en om te begrijpen wat er is gebeurd. Het is een soort van zuivering.”

Tijdens de live-sessie bij de radiozender zong Heather een eigen nummer: ‘The Wounds We Bled’, wat voor de zangeres een zeer intens nummer is: “Mijn meest persoonlijke nummers zijn mijn beste nummers.” Maar ook dit was niet vanzelfsprekend. Heather heeft lang gezocht naar haar eigen identiteit in muziek: “Ik wil het geluid vinden dat maakt wie ik ben. Daarom schrijf ik vanuit mijn eigen emoties en ervaringen. Zelfs verdriet kan goed voelen zolang het echt is. Echtheid is wat goed is.”