Moslims vieren ramadan met mensen in armoede

Sint-Truiden - ‘Laten we ons focussen op wat ons bindt en daarop verder bouwen’.

De Limburgse vzw Platform B organiseerde een iftaravond voor mensen in armoede. In basisschool Momentum te Sint-Truiden waren een vijftigtal gasten aanwezig om te genieten van een lekkere ramadanmaaltijd. Voor vele Sint-Truidenaars was het de eerste keer dat ze deelnamen aan een iftar. Voorzitter Bahattin Koçak benadrukte dit ook in zijn inleidend woordje: "Meestal vinden ramadandiners plaats in de mijngemeenten. Daar komen moslims en niet-moslims gemakkelijker samen. We willen de warmte van de ramadan ook samen beleven in de rest van Limburg. Platform B zal zich dan ook inzetten om de schoonheid en rijkdom van multicultureel samenleven overal in Limburg samen te beleven."

Ook burgemeester Veerle Heeren onderstreepte het belang van de verbondenheid: "Laten we ons focussen op wat ons bindt en daarop verder bouwen".

De avond werd georganiseerd in samenwerking met de armoedevereniging OnderOns en Basisschool Momentum.

De aanwezigen in de zaal mochten op het einde ook een reactie geven op deze avond. Iedereen was het ermee eens dat het een geslaagde avond was en zeker voor herhaling vatbaar.