Bijzitters en voorzitters die niet komen opdagen, zullen streng aangepakt worden: “Zonder geldig excuus worden ze beboet”

Wie opgeroepen is om bij de verkiezingen van zondag voorzitter of bijzitter te zijn in een stembureau, wordt door de parketten in ons land gewaarschuwd niet te verzaken aan die taak. Mensen die zonder goede reden niet komen opdagen, moeten een boete van 250 euro betalen. Wie die aanvecht, riskeert boetes die kunnen oplopen tot 1.200 euro. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 kwamen meer dan 2.000 mensen niet opdagen, en ze zijn allemaal vervolgd, waarschuwen de parketten in ons land. “En we gaan dat nu opnieuw doen.”