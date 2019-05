Genk-verdediger Joseph Aidoo is door de Ghanese bondscoach Kwesi Appiah opgenomen in de 29-koppige preselectie voor de Afrika Cup, die aanvangt op 23 juni. Dat betekent concreet dat Aidoo op 1 juni in Dubai wordt verwacht, waar Ghana zich zal voorbereiden op het tornooi. Van de 29 geselecteerden moeten er nog zes afvallen.