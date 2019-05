Theresa May kondigt in tranen haar ontslag als Britse premier aan

De Britse premier Theresa May heeft aangekondigd dat ze op 7 juni opstapt. De druk binnen haar eigen partij werd te groot.

Vrijdagmiddag kondigde May haar afscheid zelf aan tijdens een persmoment voor haar ambtswoning. “In een democratie heb je de plicht om te doen wat de mensen willen”, zei May. “En dat heb ik echt geprobeerd. Jammer genoeg is het mij na drie pogingen niet gelukt om tot een akkoord te komen over de Brexit. En ik hoop dat een volgende eerste minister daar wel in slaagt. Maar daarvoor zullen alle partijen wel bereid zijn tot compromissen.”

In tranen

May blijft aan als eerste minister tot er een nieuwe premier aangeduid is. “Ik ben fier op de vooruitgang die we de voorbije jaren geboekt hebben. We hebben meer mensen dan ooit geholpen om een job te vinden. Ik weet dat de Conservatieven zichzelf kunnen vernieuwen de komende jaren. Ik weet dat de Brexit er komt. We kunnen dat.”

Naar het einde van haar betoog was ze zichtbaar geëmotioneerd. “Onze politiek ligt onder vuur, maar er is zoveel dat goed is aan dit land. We hebben zoveel om fier op te zijn. Ik ga deze functie binnenkort verlaten, het was de grootste eer van mijn leven om premier te zijn. Ik ben dankbaar dat ik het land waar ik van hou heb mogen dienen”, zei May met tranen in haar ogen.

Zware druk

De aankondiging volgt op een bespreking met Graham Brady, de leider van het invloedrijke 1922 Committee van de Conservatieve Partij.

May had al langer beloofd om op te stappen. Maar ze hield haar definitieve exit steeds af tot na de goedkeuring van haar brexitakkoord. Dat akkoord werd door het parlement al drie keer afgekeurd. Maar afgelopen week is May onder zware druk komen te staan. Een laatste reddingspoging van haar deal botste op zwaar verzet. Zowel haar eigen partijleden als parlementsleden van oppositiepartij Labour lieten weten de reïncarnatie van haar brexitplan niet te willen steunen. Haar toespraak van dinsdag leidde tot een revolte binnen de Conservatieve Partij. Een vierde stemming over haar deal kwam er niet.

Opvolgingsstrijd

De partij en de regering namen mentaal al afscheid van May. Haar fractieleider in het Lagerhuis, Andrea Leadsom, nam al een voorschot op Mays einde. Ze diende woensdag haar ontslag in en maakt zich klaar voor de opvolgingsstrijd.

De strijd om haar opvolging zal starten op 7 juni. Het 1922 Committee start de voorbereiding ervan. May blijft nog tot 7 juni in Downing Street 10, om het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump in goede banen te leiden.