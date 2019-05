Elckerlyc Sint-Lambrechts-Herk plaatst AED-toestel

Sint-Lambrechts-Herk

Hasselt - In samenwerking met het plaatselijk Rode Kruis heeft vzw Elckerlyc een AED-toestel geplaatst.

Het ontmoetingscentrum en de aanpalende sporthal zijn centraal gelegen en worden zeer druk bezocht door vele verenigingen en sportgroepen. Het complex is toegankelijk voor iedereen: jong of oud, sportief of minder actief. Het toestel is geplaatst aan de inkomhal van de Elckerlyc.

Om het toestel goed te gebruiken geeft de plaatselijke Rode Kruisafdeling een infonamiddag of -avond:

- Maandag 24 juni van 14 tot 17 uur

- Dinsdag 25 juni van 19 tot 22 uur

Inschrijven op ccelckerlyc@skynet.be of 011 31 25 84.