Raf Verbeke spreekt over gele hesjes en milieu

Hasselt-Centrum

Hasselt - Het ecologisch bewustzijn groeit, maar niet in alle bevolkingslagen evenredig. Voor mensen in armoede is het niet evident om deel te nemen aan een bewuste levensstijl, al hebben ze wel een kleinere ecologische voetafdruk. De Universiteit voor het Maatschappelijk Belang wil hierbij stilstaan, educatieve mogelijkheden onderzoeken om de drempel te verlagen, maar ook maatschappelijke en politieke. Zo willen we binnen het huidige klimaatdebat vermijden dat mensen in armoede slachtoffer worden van beleidsmaatregelen die hen nog dieper in de verdrukking brengen.

Om hier een antwoord op te bieden nodigt de UMB allerlei sprekers uit om het vraagstuk vanuit alle mogelijke hoeken te belichten. Op donderdag 9 mei kwam Raf Verbeke uit Gent naar het Hasseltse Cultuurcentrum voor een eerste bijdrage. Hij begon zijn verhaal vanuit de gele hesjes in Frankrijk en Wallonië.

Hun acties tonen vooral één ding aan, zo zei hij: een individueel probleem van velen kan via spontane acties uitgroeien tot een gemeenschappelijk probleem, en krijgt daardoor direct politieke impact. Zelfs met voor 10 miljard euro tegemoetkomingen. Deze acties krijgen niet alleen vorm zonder veel organisatie of leiderschap, maar ook zonder geldmiddelen. Iedere deelnemer vertegenwoordigt zichzelf, en spreekt vanuit zijn eigen (precaire) leefomstandigheden. Er ontstaat een warm solidariteitsgevoel, dat uitbreidt tot nieuwe bekommernissen, zoals solidariteitsmaaltijden voor daklozen, en de druk van de huidige economie op het milieu, zowel hun directe leefomgeving als het milieu wereldwijd.

De aanwezigen kregen fragmenten te zien uit de Franse film "J' veux du soleil", als primeur in België. De discussie achteraf was een mooi voorbeeld van overleg in dialoog. (foto: Jo Ketsman).