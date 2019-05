Broer en zus zijn ook op het werk een ideaal duo

Kermt - Nadat ze allebei hun job verloren, besloten Wim en Evi Hoste om samen een bedrijfje op te richten. De goede verstandhouding die ze als broer en zus al hun hele leven hebben, blijkt van goudwaarde voor hun professionele samenwerking. “Klanten vinden het sympathiek dat wij als familiaal duo ook beroepsmatig de perfecte tandem vormen”, zeggen ze.

Wie van Kermt naar Spalbeek rijdt, kan er niet naast kijken: het kantoor van wegrafics, waar wervelend vorm wordt gegeven aan wervende communicatiemiddelen. Zaakvoerders Wim (W) en Evi (E) Hoste, zijn al ‘we’ sinds de geboorte van de jongste, nu 40 jaar geleden. Zo lang kunnen broer en zus het uitstekend met elkaar vinden, en die troef spelen ze ook professioneel uit.

Wim Hoste was als ingenieur tewerkgesteld bij Ford Genk, toen hij en zijn collega’s het tragische nieuws over de sluiting moesten vernemen. “Er ging een lange tijd overheen tot de fabriek definitief de deuren zou sluiten, waardoor ik goed kon nadenken over de toekomst”, vertelt hij. “Ik zag het als een kans om een totaal nieuwe richting uit te gaan. Omdat ik bij Ford al was betrokken bij organisatorische aspecten, zoals projectmanagement, zag ik een soortgelijke functie in het bedrijf van mijn zus wel zitten. Zij was toen al grafisch vormgever in bijberoep, en wou na een herstructurering bij haar werkgever, met een eigen bureau starten.”

“De timing was perfect. Ik zag het meteen zitten om samen in zee te gaan, aangezien mijn rol in het bedrijf complementair was aan haar vaardigheden. Terwijl zij zich puur kon focussen op het grafisch ontwerp, kon ik de administratie en het organisatorische aspect voor mijn rekening nemen. Dat takenpakket bouwde ik systematisch uit, onder meer door zelf webdesign aan te leren en me te verdiepen in de GDPR-wetgeving. Het is nu een extra service om ervoor te zorgen dat de communicatie van onze klant voldoet aan de privacy-regels.”

Dynamiek

“Zoals bijna elke zelfstandige zijn we exact vijf jaar geleden gestart in de woonkamer”, vertelt Evi. “De samenwerking met Wim liep meteen erg goed. We hebben privé ook altijd samengespannen, en dat doen we nog altijd. De neuzen staan altijd in dezelfde richting. We hebben dezelfde werkethiek en visie op ondernemerschap.”

“Het voordeel van elkaar zo goed te kennen, is dat we meer van de andere kunnen verdragen. En we kunnen uiteraard ook iets duidelijker zeggen waar het op staat. Het is een situatie waar we ons beide goed in voelen en dat geeft extra dynamiek. Klanten merken dat ook als we daar op bezoek gaan. Ze vinden het sympathiek dat broer en zus samen de projecten ter harte nemen en hun weg banen in het ondernemerschap. Onze structuur is dus ook een commercieel voordeel.”

