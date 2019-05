Toronto Raptors staan op een zucht van NBA-finale na derde opeenvolgende zege

De Toronto Raptors hebben een optie genomen op een stek in de grote NBA-finale. Het Canadese team klopte donderdag in de vijfde wedstrijd van de eindstrijd in de Eastern Conference Milwaukee Bucks met 105-99 en leidt met 3-2.

Toronto kon rekenen op een sterke Kawhi Leonard, die 35 punten voor zijn rekening nam. Ook Fred VanVleet (21 ptn) en Kyle Lowry (17 ptn) waren goed bij schot. Voor Milwaukee volstonden de 24 punten van Giannis Antetokounmpo en de twintig punten van Eric Bledsoe niet. De thuisploeg was nochtans uitstekend uit de startblokken geschoten en nam een voorsprong van 32-20, maar die achterstand werd aan de rust al gereduceerd tot 49-46. Na een tussensprintje van Giannis Antetokokounmpo liepen de Bucks opnieuw weg tot 63-51. Het volstond echter niet. In het laatste kwart slaagden de Raptors erin om de “Greek Freak” aan banden te leggen en gingen ze nog op en over de thuisploeg naar een derde opeenvolgende zege.

Warriors zonder Durant

De zesde en mogelijk beslissende partij volgt zaterdag in Toronto. In de grote finale wacht tweevoudig titelverdediger Golden State Warriors, dat in de eindstrijd in het westen makkelijk afrekende met Portland (4-0). Golden State moet bij de start van die grote finale wel zo goed als zeker Kevin Durant missen, die out is met een kuitblessure.