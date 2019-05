CEO van NMBS krijgt maximale bonus ondanks vertragingen

Ondanks de dalende stiptheid en de lage tevredenheid verdiende NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir vorig jaar een bonus van 63.746 euro. Dat schrijft De Tijd, op basis van het jaarverslag van de spoorwegmaatschappij. In totaal verdiende Dutordoir iets meer dan 300.000 euro.

Dutordoir kwam in maart 2017 aan het hoofd van de NMBS. De voormalige topvrouw van het energiebedrijf Electrabel moest bij haar aantreden akkoord gaan met het door de regering vastgelegde loonplafond van 290.000 euro per jaar. Dat bedrag valt uiteen in twee indexeerbare delen: een vast loon van 230.000 euro en een bonus van maximaal 60.000 euro bruto. Dutordoir krijgt geen voordelen in natura, groepsverzekering of hospitalisatieverzekering.

De vorig jaar uitgekeerde bonus sloeg op 2017, omdat die telkens met een jaar vertraging wordt toegekend. Met de variabele vergoeding van 63.746 euro kent de raad van bestuur Dutordoir meteen de hoogst mogelijke bonus toe.

De raad van bestuur legt het bonusbedrag vast in functie van een aantal doelstellingen, zoals de financiële prestaties, de klantentevredenheid en de stiptheid van de treinen. De NMBS zag de bedrijfswinst in 2017, het jaar waarop de bonus wordt berekend, fors stijgen. Maar op andere vlakken scoorde het bedrijf erg slecht. Zo toonde amper 60,9 procent van de reizigers zich tevreden over de NMBS, bijna 5 procentpunt minder dan in 2016. De stiptheid daalde in 2017 van 89,2 tot 88,3 procent. In het parlement stelde Dutordoir in januari voor om de bonussen van de NMBS-directie voortaan ook te koppelen aan het welzijn van het spoorpersoneel.

NMBS-voorzitter Jean-Claude Fontinoy kreeg vorig jaar een brutobezoldiging van 46.000 euro. Hij kreeg daarbovenop een jaarlijkse vergoeding van 2.400 euro voor zijn werkingskosten en een bedrijfswagen. Als voorzitter van HR Rail, de personeelsdienst van het spoor, ving Fontinoy ook een brutovergoeding van 3.000 euro. Marc Descheemaecker was met een brutovergoeding van 24.500 euro de best betaalde bestuurder bij de NMBS.