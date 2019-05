Burenruzie eindigt in drama: zeventiger krijgt tuinhak in hoofd

Lichtaart -

De 74-jarige Cois L. werd woensdag zwaar toegetakeld aangetroffen in de Molenstraat in Lichtaart (Kasterlee). De man werd gevonden met een tuinhak, een soort bijl, in het hoofd. Alles wijst erop dat het zijn buurman was die hem levensgevaarlijk verwondde. Het zou het gevolg zijn van een burenruzie die al lange tijd aansleepte, wellicht over een servitudeweg die de mannen deelden. Het slachtoffer is nog in kritieke toestand. De vermoedelijke dader werd niet veel later dood aangetroffen in zijn woning. Hij beroofde zich van het leven. “Misschien gaan we nooit echt weten wat tot het drama geleid heeft.”