Drie dagen van nationale rouw na bloedbad en moord op Frans-Spaanse non in Centraal-Afrika

De president van de Centraal-Afrikaanse Republiek Faustin-Archange Touadéra heeft donderdag drie dagen van nationale rouw aangekondigd, als eerbetoon aan de slachtoffers van een bloedbad in het westen van het land, en aan een vermoorde Spaanse non.

De nationale rouw ging donderdag in en duurt nog tot en met zaterdag, liet de president weten. Alle vlaggen in het land hangen halfstok.

De voorbije dagen werden vijftig burgers gedood in het noordwesten van het land, in een reeks aanvallen van de gewapende groep 3R in de stad Paoua, nabij de grens met Tsjaad. Dat blijkt uit de nieuwe balans van Minusca, een vredesoperatie van de VN in het land. Het gaat om de grootste moordpartij nadat de regering en veertien gewapende groeperingen op 6 februari een vredesovereenkomst ondertekenden.

De lokale autoriteiten openden samen met de VN een onderzoek. Blauwhelmen en het Centraal-Afrikaanse leger patrouilleren in de regio.

De leider van de operaties van Minusca, kolonel Sow, verwierp “de terroriste daad”. “3R heeft geen basis in de buurt van het bloedbad, wat betekent dat ze van ver kwamen. Bovendien waren er gelijktijdig op verschillende plaatsen aanvallen, waardoor we dus kunnen spreken van gecoördineerde aanvallen”, verklaarde hij.

Zuster die les gaf aan arme meisjes

Touadéra bij een ontmoeting met paus Franciscus in 2018. Foto: ABACA

Maandag werd in het dorp Nola, in het zuidwesten van het land, ook het lichaam gevonden van de 77-jarige Frans-Spaanse zuster Ines Nieves Sancho. De non gaf al decennialang naailes aan arme meisjes en vrouwen. Op woensdag riep paus Franciscus op te bidden voor de vrouw die “haar leven voor Jezus gaf ten dienste van de armen” maar “barbaars” gedood werd.

Volgens het Vaticaan braken de aanvallers in de nacht van zondag op maandag binnen in haar kamer en brachten ze haar naar het centrum voor meisjes, waar ze haar keel over sneden. Het motief voor de moord is onduidelijk.