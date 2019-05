Washington kondigt 17 nieuwe aanklachten aan tegen Julian Assange

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft donderdag zeventien nieuwe aanklachten tegen WikliLeaks-oprichter Julian Assange aangekondigd op grond van de antispionagewetten. De Australiër is al aangeklaagd wegens hacking.

De Verenigde Staten beschuldigen hem er nu onder meer van dat hij zijn bronnen in gevaar bracht toen WikiLeaks in 2010 ongeveer 750.000 militaire en diplomatieke documenten publiceerde. Daarnaast wordt hij ook beschuldigd van samenzwering met Chelsea Manning, de vroegere Amerikaanse militaire inlichtingenanalist die in 2013 werd veroordeeld. Assange wordt ervan verdacht ‘geholpen te hebben bij het verkrijgen van vertrouwelijke informatie, terwijl hij wist dat die gebruikt kon worden in het nadeel van de VS en in het voordeel van een andere staat’, luidt het in een verklaring van het ministerie.

Volgens de klokkenluider en zijn aanhangers kan hij niet vervolgd worden voor het publiceren van die documenten door de vrijheid van de pers. Maar: ‘Het ministerie neemt de rol van de journalisten in onze democratie serieus, maar Julian Assange is geen journalist’, klinkt het bij het ministerie van Justitie.

Riskeert vijf plus tien jaar cel

Assange werd op 11 april gearresteerd aan de ambassade van Ecuador in Londen, waar hij zeven jaar lang verbleef om een uitlevering aan de VS te vermijden. Diezelfde dag kondigde Washington aan dat hij aangeklaagd werd voor computerinbraak. Daardoor hangt hem een celstraf van maximaal vijf jaar boven het hoofd, terwijl de nieuwe aanklachten kunnen leiden tot tien jaar cel.

In Zweden werd het onderzoek naar de beschuldigingen van verkrachting tegen de Australiër enkele dagen geleden weer geopend.