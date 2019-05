“Koud aan de kant gezet”

Het scheidsrechterskorps moet afscheid nemen van vier videorefs. Het gaat om Kris Bellon – die VAR Instructor wordt –, Laurent Colemonts, Christof Virant en Tim Pots. Volgens de nieuwe richtlijnen van de voetbalbond mogen alleen actieve scheidsrechters in het busje zitten als VAR. “Van de ene op de andere dag word ik bij het huisvuil gezet”, aldus de 39-jarige Christof Virant. “De ethiek in de scheidsrechterswereld is ver zoek.”