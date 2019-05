Viktor Verhulst geeft eerste rondleiding in villa van ‘Love Island’: “Er zijn hier maar zeven bedden...”

Volgende week start ‘Love Island’, waarbij tien singles op zoek gaan naar de ware liefde op Gran Canaria. Ze mogen elkaar bovendien vergezellen in een pracht van een villa. Maar voor het zover is, geeft presentator Viktor Verhulst een uitgebreide rondleiding in de woning… met speciale aandacht voor de slaapkamer

Lees ook. Truienaar Jarne (24) zoekt “fatsoenlijke vrouw” op ‘Love Island’

Die springt immers meteen in het oog. “Er zijn hier maar zeven bedden”, merkt Viktor correct op, die bovendien allemaal in dezelfde ruimte staan. “We doen er dus alles aan om de romantiek hier wat te laten borrelen.” Of dat ook zal lukken, gaan we in ieder geval perfect kunnen volgen. In totaal staan er ongeveer 90 camera’s paraat om zes weken lang elke beweging in de villa vast te leggen.

Love Island, vanaf maandag op VIER om 21.30