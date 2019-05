Klimmer bereikt levensdoel op top Mount Everest, maar sterft kort daarna

Toen hij als tienerjongen over de Mount Everest las, wist hij het al. Hij moest en zou later de Zeven Toppen, de hoogste bergen van elk continent, overwinnen. Woensdag, veertig jaar later, was het eindelijk zover en bereikte Donald Lynn Cash (55) de top van de Everest. Zijn levensdoel was bereikt, maar de beklimming had zijn tol geëist. Tijdens de afdeling kreeg de Amerikaan een fatale hartaanval.

De Carstenszpyramide in Oceanië, de Vinsonberg op Antarctica, de Elbroes in Europa, de Kilimanjaro in Afrika, Mount Denali in Noord-Amerika en de Aconcagua in Zuid-Amerika. De 55-jarige Amerikaan uit Sandy (Utah) had ze allemaal beklommen. Alleen de Mount Everest, de hoogste van allemaal, moest nog afgevinkt worden.

Na een loodzware beklimming van meer dan twaalf uur stond hij op de top. Op 8.848 meter hoogte. “In het laatste berichtje dat hij me stuurde, zei hij hoe gezegend hij was dat hij bovenop die mythische berg stond waar hij veertig jaar geleden voor het eerst over had gelezen”, zegt zijn zoon Tanner.

In de afdaling liep het echter al snel fout. Cash kreeg een hartaanval. De aanwezige gidsen probeerden hem nog zuurstof te geven en te reanimeren, maar tevergeefs. De Amerikaan stierf kort na de middag, op de zuidflank van de Everest.

Cash is al de derde dode op de Everest dit seizoen. Eerder is een Ierse klimmer vermoedelijk omgekomen na een val in het gebied boven 8.000 meter hoogte. Een Indiase klimmer kwam dan weer om het leven bij de afdaling van de top vorige week. De omstandigheden waren dit jaar gevaarlijk, met windvlagen en hevige sneeuwval die de pogingen om de top te bereiken vertragen.

Het klimseizoen in de lente vindt plaats in april en mei. Minstens zeven alpinisten stierven op andere bergen hoger dan 8.000 meter in Nepal in het seizoen dit jaar. De slachtoffers komen uit India, Bulgarije, Maleisië en Nepal.