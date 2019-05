“De UCI is bezig met een onderzoek naar Milan Arzen, voormalig managing director bij Bahrain-Merida.” Dit zinnetje uit de Italiaanse krant ‘Corriere della Serra’ was voldoende om Operatie Aderlass weer te doen oplaaien. Zo werd de eerste bergrit in deze Giro overschaduwd door dopinggeruchten. En hoewel de zaak-Milan Erzen eigenlijk nog geen zaak is, is dit slechts nieuws voor Vincenzo Nibali en de reputatie van Primoz Roglic.