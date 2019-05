BRUSSEL Goed opletten als u zich volgende week vrijdag in het verkeer waagt. Of u voetganger, fietser of automobilist bent: er gelden nieuwe regels die vooral zachte weggebruikers beter moeten beschermen. Zo moeten automobilisten buiten de bebouwde kom voortaan 1,5 meter ruimte laten tussen hun carrosserie en fietsers of voetgangers.