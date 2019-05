Hij speelde langer bij de jeugd dan in de eerste ploeg van Thor Waterschei, maar toch bleef zijn hart geel-zwart, ook toen hij bij andere ploegen ging voetballen. Met foto’s en verhalen over zijn ex-club spijsde Erik Opdencamp zelfs gulzig het boek ‘100 Voetbaljaren in ‘Mijn’ stad Genk’, waarvan hij de drijvende kracht was. “Erik was niet van zijn stuk te brengen, op noch naast het veld.”