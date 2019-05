Vrijdagochtend om negen uur beginnen op Gran Canaria de camera’s te draaien van ‘Love island’, een programma dat tien Vlaamse en Nederlandse vrijgezellen samenbrengt in een villa waar je zelfs tot op het toilet gefilmd kunt worden. Presentator Viktor Verhulst (24) is blij dat het feest van de verliefdheid eindelijk kan beginnen: “Alleen het weer kan hier roet in het eten gooien.”