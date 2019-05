Kevin Janssens (39) heeft een nieuwe vriendin (25)

Er is een nieuwe liefde in het leven van Kevin Janssens (39), en ze is geen onbekende. Actrice Ella-June Henrard (25), bekend van rollen in de film Bo en in series als Crème de la crème en Vermist, zou zijn nieuwe vriendin zijn. Dat maakte het stel zelf bekend via een foto op hun Instagramaccount.

Met de hashtag ‘laat ons nu gerust’ maken ze wel meteen duidelijk dat ze er zelf niet meer over kwijt willen. De twee spelen de hoofdrollen in de nieuwe VTM-serie Fair trade, waarvan de opnames volop aan de gang zijn. In die nieuwe serie vertolken ze Walter Wilson en Robin de Rover, twee agenten die in het criminele milieu belanden. Wanneer Fair trade op het scherm te zien zal zijn, is nog niet bekend.