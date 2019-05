De tien populairste steden op Instagram

Terrasje doen, wandelingetje maken en een selfie nemen: vakanties en foto’s nemen van architecturale pareltjes gaan hand in hand. Reisorganisatie Home To Go lijstte de populairste Europese landen, op basis van hashtags, op en kwam tot een top tien. Een overzicht.

Londen - Verenigd Koninkrijk

Foto: Shutterstock

Met bijna 120.000.000 miljoen vermeldingen of hastags is de Britse hoofdstad veruit de meest gefotografeerde stad van Europa. Voor Belgen is de stad niet alleen dichtbij (lees: je bent ongeveer twee uur onderweg met de trein) maar ook veelzijdig: talloze restaurants uit alle hoeken van de wereld, een gezonde dosis cultuur en musea, en om het af te leren, héél veel winkels.

Parijs - Frankrijk

Foto: Shutterstock

De Franse hoofdstad moet het met 20 miljoen hashtags minder stellen maar geeft wel onderdak aan een van de bekendste monumenten ter wereld: de Eiffeltoren. Maar ook de Seine, de Notre-Dame,...verdienen een eervolle vermelding.

Barcelona - Spanje

Foto: Shutterstock

De top drie wordt afgesloten met 47.360.000 hashtags en gaat naar Barcelona, dat niet alleen populair is bij ‘citytrippers’ maar ook bij traditionele vakantiegangers. Vergaap je aan de pracht en praal van de Sagrada Familia, wandel op de Ramblas of smul tapas in een van de vele barretjes . Vergeet ook geen glaasje cava te bestellen.

Rome - Italië

Foto: Shutterstock

Nog meer cultuur en geschiedenis vinden we op plaats vier. In Rome, waar je omringd wordt door het oude Romeinse rijk, wandel je met een heerlijk Italiaans ijsje langs het Forum Romanum, steek je hand in La Bocca della Verita (en spreek vooral de waarheid terwijl je dat doet) of gooi je muntje in de Trevi fontein.

Berlijn - Duitsland

Foto: Shutterstock

Van Bella Italia naar Duitsland dat heel wat meer te bieden heeft dan allemaal maar feeërieke kerstmarkten. De bruisende, multiculturele metropool heeft voor elk wat wils: van orginele streetart tot de eeuwenoude Brandenburger Tor en het Holocaustmonument.

Madrid

Foto: Shutterstock

Opnieuw naar Spanje en deze keer houden we halt in de hoofdstad. De op vier na grootste stad van Europa verwelkomt jaarlijks miljoenen toeristen die een kijkje gaan nemen op Plaza Mayor, de koning van Spanje in zijn paleis begroeten of dobberen in een bootje in Parque del buen Retiro.

Amsterdam

Foto: Shutterstock

Dichterbij huis heb je de vele grachten van Amsterdam. De Nederlandse hoofdstad, die ook bij heel wat Vlamingen erg populair is, staat bulk van de eigenzinnige winkeltjes en oerdegelijke bars. Kies voor poffertjes met bloemsuiker als snack en laat je meenemen in de geschiedenis van het Huis van Anne Frank.

Lissabon

Foto: Shutterstock

Met 17.737.000 hashtags vinden we de Portugese hoofdstad Lissabon op de achtste plaats. De stad heeft het beste van twee werelden: de zee is vlakbij, net zoals de cultuur. Neem een stokoude tram en laat je meevoeren door de oude stad.

Hamburg

Foto: Shutterstock

Opnieuw in Duitsland. De op een na grootste stad van het Duitse grondgebied ligt aan de haven en is een architecturaal pareltje. Pik een concertje mee in de Elbphilharmonie en bezoek het eeuwenoude stadhuis.

Valencia

Op plaats tien vinden we de derde Spaanse stad. Bij Valencia, goed voor 14.063.000 hashtags, denken we voornamelijk aan het hypermoderne aquarium midden in de stad. Geen fan van vissen? Bezoek de kathedraal of de gigantische, overdekte marktplaats.