Ongezien: wielerfan sleurt drinkbus letterlijk uit mond van Giro-renner, en die reageert furieus

O bicho pegou com Marco Haller @mhaller91 pic.twitter.com/63kJ8a6vDq

Een opmerkelijk tafereel na de finish van de 12de etappe in de Ronde van Italië. Katusha-renner Marco Haller reed met zijn drinkbus in zijn mond rustig naar de teambus. Onderweg wilde een wielerfan zijn slag slaan en de drinkbus van de Oostenrijker mee naar huis nemen. Hij wuifde naar Haller, maar die wilde doorrijden. Dat was zonder de overenthousiaste fan gerekend, die de drinkbus uit de mond van de 28-jarige renner sleurde. Haller kon dat absoluut niet waarderen en ging verhaal halen bij de man. Een steward kwam snel tussenbeide...