Genk en Bocholt ronselen stemmen voor Ibe en Wannes

Genk / Bocholt -

Het is bijna D-Day voor Wannes en Ibe. Vrijdagavond staan ze immers in de finale van de populaire talentenjacht The Voice van Vlaanderen bij VTM. Intussen stijgt ook de koorts in hun thuisgemeenten Bocholt en Genk. Met grote banners, folders en posters worden de inwoners opgeroepen om voor de jonge zangtalenten te stemmen.