Een stuurwiel dat ontbrak en het reservechassis dat in de verkeerde kleur stond, het waren maar enkele van de straffe blunders waarover geroddeld werd na de afgang van Fernando Alonso in de Indy 500. Nog straffer: nu blijken de roddels nog te kloppen ook.

Zak Brown, de CEO van McLaren, heeft in Monaco meer uitleg gegeven bij de vroegtijdige uitschakeling van Fernando Alonso in de 500 Mijl van Indianapolis. De Spanjaard werd pas 34ste in de kwalificaties ...