Een fietser (18) heeft woensdagavond veel geluk gehad. De jongeman slalomde langs de slagbomen in de Rooistraat. Een aankomende trein raakte zijn tweewieler, maar hij bleef zelf ongedeerd.

Het ongeval aan de overweg in Diepenbeek gebeurde rond 22.20 uur. Nadat een eerste trein gepasseerd was, negeerde de achttienjarige de slagbomen en besloot hij al slalommend de spoorwegen over te steken ...