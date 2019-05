In 2004 was Breeënaar Bas Leinders de derde rijder voor Minardi, en in die tijd reed die elke vrijdag de vrije trainingen mee. Bas heeft op de meeste circuits zelf nog geracet en die kennis deelt hij met jou in een filmpje: elke week raast zijn kennersblik op een simulator over het circuit. Vandaag: het circuit van Monaco.