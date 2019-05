Twee weken geleden hebben minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) het gesloten opvangcentrum van Holsbeek officieel geopend. Maar dat is nu alweer dicht wegens niet in orde met de brandveiligheid.

In Holsbeek zullen 50 alleenstaande vrouwen opgevangen worden in afwachting van hun repatriëring. Ze komen vanuit centra in Brugge en Steenokkerzeel. Maar de opening van Holsbeek loopt alvast niet zonder ...