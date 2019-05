Kentucky Fried Chicken komt naar Vlaanderen, en ook naar Limburg. Dit jaar nog opent de Amerikaanse fastfoodketen een restaurant op de Grote Markt in Hasselt.

De Amerikaanse fastfoodgigant Kentucky Fried Chicken opent weldra veertig restaurants in Vlaanderen. Dit jaar al zeker drie vestigingen: in het winkelcentrum van Wijnegem, in Oost-Vlaanderen en dus ook ...