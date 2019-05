Roger Federer tovert met zijn racket tijdens training voor Roland Garros

Roger Federer zal volgende week voor het eerst sinds 2015 deelnemen aan Roland Garros. Wat hij tijdens zijn trainingen op het Parijse gravel liet zien, doet alvast het beste verhopen.

Tijdens de training van gisteren lijkt hij even te toveren: met een perfecte controle legt hij een bal in een oogwenk doodstil op zijn racket. Vooral de snelheid waarmee hij het doet is indrukwekkend. Het filmpje ging meteen viraal op social media.

Roger Federer confirmed magician with a tennis racquet ???? pic.twitter.com/zh0rntyEaD — MyBookie Sportsbook (@betmybookie) 23 mei 2019

Vandaag mocht David Goffin de kunsten van Federer van dichtbij bewonderen wanneer hij mocht sparren met “the Maestro”.

Momenteel worden de laatste kwalificaties afgewerkt in Parijs, het hoofdtornooi begint volgende week pas.