Volg vanavond live het debat van HBVL en TVL met de Limburgse lijsttrekkers

Indra Dewitte (HBVL) en Luc Moons (TVL) ontvangen Vanavond om 20 uur aan de debattafel Wouter Beke (CD&V), Zuhal Demir (N-VA), Meryame Kitir (sp.a), Barbara Creemers (Groen), Patrick Dewael (Open Vld), Ayse Yigit (PVDA) en Annick Ponthier (Vlaams Belang).

Thema’s vanavond zijn de pensioenen en wat vinden we van werken tot 67 jaar? Is uw koopkracht vooruit gegaan of achteruit tijdens de regeerperiode van de Zweedse coalitie? En welk migratiebeleid willen de Limburgers?

