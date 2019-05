Elf Belgen reizen af naar WK zwemmen in Zuid-Korea

Elf Belgische zwemmers, zeven mannen en vier vrouwen, zullen afzakken naar het WK langebaan in het Zuid-Koreaanse Gwangju (12-28 juli). Dat heeft de Koninklijke Belgische Zwembond donderdag bekendgemaakt. De Belgische selectie wordt aangevoerd door Pieter Timmers, olympisch vicekampioen op de 100 m vrij.

Bij de mannen treedt Pieter Timmers aan op de 50 en 100 m vrij. In 2015 schopte hij het op het WK in Kazan tot in de finale van de 100 m, waarin hij zevende werd. Dat is zijn beste individuele resultaat in drie WK-deelnames. Twee jaar geleden in Boedapest moest Timmers tevreden zijn met de 16e plaats op de 100 m en de 31e stek op de 200 m.

Louis Croenen, die in actie komt op de 100 en 200 m vlinderslag, is eveneens toe aan zijn derde WK. De SHARK-zwemmer eindigde in Kazan op de zevende plaats van de 200 m vlinder, dankzij een Belgisch record (1:55.39) dat tot op vandaag standhoudt.

De 18-jarige Valentine Dumont verbeterde afgelopen weekend op het BK de Belgische records op de 100 m en 400 m vrij. De Naamse zal in Zuid-Korea de 100, 200 en 400 m vrij zwemmen, evenals de 200 m vlinder. Dat zijn de vier afstanden waarvan ze het Belgisch record in haar bezit heeft.

Kimberly Buys maakt zich op voor haar zevende WK. Ze treedt aan op de 50 en 100 m vlinder en hoopt beter te doen dan haar topprestatie in Boedapest, een zevende plaats op de 50 m vlinder.

In 2017 ontbrak Fanny Lecluyse in de Hongaarse hoofdstad, maar nu is ze weer van de partij op de 50, 100 en 200 m schoolslag. De vriendin van Victor Campenaerts slaagde er in haar carrière nog niet in een WK-finale in groot bad te zwemmen. Op het WK kortebaan van vorig jaar in Hangzhou veroverde ze de bronzen medaille op de 200 m school.

De jonge Fleur Vermeiren, geboren in 2002, hoopt dan weer ervaring op te doen op het hoogste niveau. Ze komt in actie op de 50 m school.

Voor het vorige WK besliste de federatie nog om geen aflossingsploeg af te vaardigen. Deze keer zullen twee teams de Belgische kleuren verdedigen. Pieter Timmers, Jasper Aerents, Thomas Thijs en Sebastien De Meulemeester gaan aan de slag in de 4x100 m vrij. Louis Croenen, Alexandre Marcourt, Thomas Thijs en Sebastien De Meulemeester zwemmen de 4x200 m vrij.

In open water wordt België vertegenwoordigd door Logan Vanhuys. Hij is toe aan zijn eerste WK.

België won voor het laatst in 1998 een WK-medaille in groot bad. Fred Deburghgraeve pakte toen goud op de 100 m schoolslag in Perth. In 1994 veroverde hij in Rome brons op dezelfde afstand, net als Brigitte Becue op de 200 m school. In 2013 won Brian Ryckeman in Barcelona de zilveren medaille in de 25 km openwaterzwemmen.

BELGISCHE SELECTIE

* Vrouwen *

. Valentine Dumont (NOC): 100, 200, 400 vrij en 200 vlinder

. Fanny Lecluyse (DM): 50, 100 en 200 school

. Kimberly Buys (BRABO): 50 en 100 vlinder

. Fleur Vermeiren (BRABO): 50 school

* Mannen *

. Pieter Timmers (BRABO): 50 en 100 vrij

. Louis Croenen (SHARK): 100 en 200 vlinder

* Aflossingsteams mannen *

. 4x100 vrij: Pieter Timmers (BRABO), Jasper Aerents (BZK), Thomas Thijs (ZGEEL) en Sebastien De Meulemeester (BRABO)

. 4x200 vrij: Alexandre Marcourt (STT), Thomas Thijs (ZGEEL), Sebastien De Meulemeester (BRABO) en Louis Croenen (SHARK)