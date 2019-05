We trekken zondag niet alleen naar de stembus voor een nieuw Vlaams en federaal parlement, maar het zijn zondag ook Europese verkiezingen. Waarom ligt haast niemand wakker van deze verkiezingen? Is Europa geen ver-van-ons-bed-show? De man in de straat lijkt nauwelijks wakker te liggen van de Europese verkiezingen zondag. TVL vroeg het aan Ivo Belet, Hilde Vautmans en Frieda Brepoels.