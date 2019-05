Bocholt -

Het Bocholter schepencollege trekt de traditie door en heeft aan het gemeentehuis een grote banner gehangen voor Wannes Lacroix, finalist in ‘The Voice’. Morgenavond is het grote moment voor Wannes en dan telt elke stem. “Heel Bocholt staat achter Wannes. Dus elke stem is belangrijk”, klinkt het bij burgemeester en schepencollege.