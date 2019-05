De nieuwe film van Quentin Tarantino, ‘Once upon a time in Hollywood’, is deze week voorgesteld op het filmfestival van Cannes. Tijdens een persconferentie vroeg een Amerikaanse journaliste aan Tarantino waarom actrice Margot Robbie zo weinig tekst kreeg. Tarantino was duidelijk niet opgezet met de vraag, en gelukkig voor hem sprong Robbie de regisseur al snel bij voor een lesje in diplomatie.