Kristien Maris (44), oprichtster van Optiek Kristien in Hasselt, heeft de Livia-award van Unizo Limburg gewonnen. Ze mag zich een jaar lang de beste vrouwelijke ondernemer van Limburg noemen.

De winnares werd donderdagavond bekendgemaakt tijdens een evenement in Hangar 58 in Bokrijk. Het is al voor de 15de keer op rij dat Unizo Limburg de award uitreikt. De prijs moet het vrouwelijk ondernemerschap ...