Man kritiek na aanval met landhak, buurman pleegt zelfmoord

Een 74-jarige bewoner werd woensdagmiddag rond 13.45 uur in kritieke toestand aangetroffen op een weg naast zijn woning in Lichtaart (Kasterlee). Hij had een landhak, een handwerktuig om de grond om te woelen, in het hoofd, zo meldt het parket van Antwerpen. Bij een huiszoeking werd zijn buurman dood aangetroffen.