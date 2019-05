Modehuis toont schoenen, maar aandacht gaat volledig naar bizar been van model

Het Italiaanse modehuis Mansur Gavriel heeft nieuwe ballerina’s in lamsleer in de collectie en kondigt dat met een foto van het schoeisel aan op Instagram. Daar vallen de witte instappers echter net iets minder op dan het kuitbeen van het model, dat er wel heel vreemd uitziet…

In eerste instantie lijkt het er sterk op dat ze bij Mansur Gavriel voor een erg mager model hebben gekozen of kwistig waren met het gommetje in Photoshop. Haar kuitbeen ziet er immers onnatuurlijk slank en hoekig uit. “Dit is het slechtste staaltje Photoshop dat ik ooit heb gezien”, schreef een kritische volger. “Verwijder deze foto. Jullie promoten een ongezond lichaamsbeeld”, staat er ook tussen de reacties.

Maar als je iets langer naar het promobeeld kijkt, wordt duidelijk dat het om een - toevallige? - optische illusie gaat. Het model draagt een grijsbeige jurk en die heeft net dezelfde tint als de achtergrond van de fotoset. De jurk valt over het been van het model en ‘snijdt’ er visueel een groot stuk af. “Konden ze nu echt niet voor een jurk in een contrasterende kleur hebben gekozen. Hier ga ik nachtmerries van hebben”, concludeert een andere fan.