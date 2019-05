KV Mechelen krijgt ongelijk van rechtbank: voetbalbond mag Malinwa en Waasland-Beveren nu al laten degraderen

De voetbalbond mag KV Mechelen en Waasland-Beveren volgend seizoen al naar 1B verwijzen. Dat heeft de rechter in kort geding beslist naar aanleiding van een klacht van KV Mechelen. Tegen de twee clubs is momenteel een tuchtprocedure aan de gang omwille van matchfixing. KV Mechelen kan wel nog in beroep gaan.