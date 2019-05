Barcelona haalt 18-jarige Nederlander weg bij Groningen

Groningen heeft met FC Barcelona een overeenkomst bereikt over de transfer van Ludovit Reis naar Spanje. Dat hebben beide teams donderdag laten weten. De 18-jarige middenvelder heeft bij de Catalaanse topclub een verbintenis tot 2022 ondertekend.

Reis is afkomstig uit de opleiding van Groningen en debuteerde in september 2017 op 17-jarige leeftijd in de bekerwedstrijd tegen Hercules. In vijftig wedstrijden kwam hij sindsdien tot twee doelpunten en evenveel assists. Groningen ontvangt ruim 3,2 miljoen euro, maar dat bedrag kan via bonussen oplopen tot naar verluidt zo’n 7,5 miljoen euro.

Hoe de toekomst van Reis er precies in Barcelona zal uitzien, ligt nog niet helemaal vast. Allicht zal de middenvelder de voorbereiding starten met de hoofdmacht, maar nadien ervaring opdoen bij de beloften.

Barcelona haalde eerder al het Nederlandse toptalent Frenkie de Jong weg bij Ajax en mikt ook nog op Matthijs De Ligt.