Gaia daagt Ecolo-voorzitter voor rechter wegens laster

Dierenrechtenorganisatie GAIA wil Zakia Khattabi, de covoorzitter van Ecolo, voor de rechter dagen wegens laster. Ze doet dat omdat Khattabi donderdag in een interview met L’Echo verklaard heeft dat Gaia “opgeroepen heeft te stemmen voor Vlaams Belang”.

“We zijn verbijsterd”, zegt voorzitter Michel Vandenbosch. “Gaia heeft nooit opgeroepen voor het Vlaams Belang te stemmen. We hebben met die partij of met extreem rechts geen enkele connectie. Xenofobie zit eenvoudigweg niet in het dna van Gaia. We kunnen dan ook niet aanvaarden dat Ecolo ons imago bezoedelt met smadelijke en beledigende verklaringen.”