Veertien doden door luchtaanvallen in zuiden van Afghanistan

Het aantal burgerdoden na de luchtaanvallen in de zuidelijke en noordoostelijke Afghaanse provincies Helmand en Kunar van maandag en woensdag is opgelopen tot 14. Dat meldt donderdag de VN-missie in Afghanistan (UNAMA), die stelt dat de slachtoffers allemaal burgers zijn waaronder zeven kinderen. “De partijen moeten internationale verplichtingen respecteren en burgers beschermen”, klinkt het.

In Helmand vonden de aanvallen plaats in het district Gereshk, in Kunar in het district Chawkay. In een mededeling zegt UNAMA dat de burgerdoden door luchtaanvallen blijven toenemen, maar over wie achter deze zit wordt niets gezegd.

In de periode van 1 januari tot 31 maart vielen er bij luchtaanvallan van zowel Afghaanse als internationale militaire troepen 145 doden en 83 gewonden, waarvan de helft vrouwen en kinderen waren. Dat aantal doden was goed voor een vierde van de doden in die periode, zei UNAMA in april in zijn kwartaalverslag. Dat is fors meer dan in dezelfde periode vorig jaar, toen er 67 doden vielen door luchtaanvallen.