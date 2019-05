Veroordeelde moordenaar riskeert opnieuw 10 jaar cel voor grootschalig drugstransport

/ Tongeren -

De 48-jarige Patrik Parthoens uit Hannuit riskeert een celstraf van tien jaar en een geldboete tot 40.000 euro voor grootschalig cocaïne- en heroïnetransport vanuit zijn transportbedrijf in Tongeren naar Engeland. In totaal verscheepte hij zo’n 1,5 ton drugs over 22 transporten. Ook zijn zoon en vrouw moesten zich voor de Tongerse rechter verantwoorden. Parthoens kreeg in 2007 al 25 jaar cel voor het Hof van Assisen na de moord op een liefdesrivaal.