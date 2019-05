Wezet wil favoriet Bocholt verrassen in strijd om landskampioenschap handbal

Zaterdag staat de eerste wedstrijd van de finale van de play-offs tussen Wezet en Bocholt op de planning. De Limburgers, die dit jaar al de BENE-League en de Beker van België wonnen, mikken op hun tweede treble in drie jaar.

“We zijn klaar voor de finale”, blikt Bocholt-speler Serge Spooren vooruit. “We spelen met Bocholt al een volledig seizoen op heel hoog niveau. Sinds het begin van het seizoen hebben we slechts één verlieswedstrijd, thuis tegen Bevo, en twee puntendelingen gekend. Alle andere wedstrijden hebben we gewonnen. Sinds ik drie jaar geleden naar Bocholt gekomen ben, hebben we zeven van de acht prijzen gewonnen. Dat is ongelofelijk. De sterkte van de ploeg is de consistentie. We hebben al jaren dezelfde trainer, de as van de ploeg is al jaren dezelfde en de spelers die ons samen met de jeugd vervoegen, zijn goed. Ons seizoen is al geslaagd maar we dromen van een tweede treble in drie jaar. Als ons dat lukt zijn we de enige ploeg die daar ooit in geslaagd is.”

Maar Wezet, dat nog nooit een prijs pakte, wil het niet zover laten komen. De Luikenaars zijn aan een sterke jaargang bezig met een stek in de finale van de Final Four van de BENE-League, waar Bocholt echter te sterk was. “Bocholt is het enige team dat we dit seizoen nog niet konden kloppen”, verklaarde aanvoerder Yves Vancosen. “Feit is dus dat beide teams elkaar kennen en bijgevolg geen geheimen meer voor elkaar hebben. Persoonlijk denk ik dat we minder aanvallende fouten moeten maken. Tegen een team als Bocholt betaal je die meteen cash. Het zal op details aankomen. Als we zaterdag een vol uur de focus kunnen houden, minder fouten maken en op een solide verdediging kunnen rekenen, zijn er mogelijkheden.”

De finale wordt volgens een ‘best of 3’ gespeeld. Na de eerste partij zaterdag in Wezet volgt de tweede op Hemelvaartsdag in Bocholt. Ook een eventuele derde wedstrijd vindt in Limburg plaats. Bocholt won de voorbije drie edities.