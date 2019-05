Hamilton net iets sneller dan Verstappen tijdens eerste oefensessie in Monaco

Lewis Hamilton heeft tijdens de eerste oefensessie voor de GP van Monaco de snelste tijd gereden. In zijn Mercedes was de Brit net iets sneller dan Max Verstappen en teamgenoot Valtteri Bottas.

?? from Monaco!



Clouds overhead as we get ready for FP1 #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/mbdwpV23pP — Formula 1 (@F1) May 23, 2019

Traditiegetrouw worden de eerste oefensessies voor de GP van Monaco niet op vrijdag maar op donderdag gereden. Superzonnig was het niet bij het begin van de eerste oefensessie maar de focus van de rijders lag dan ook niet op het weer maar op de baan.

Op een stratencircuit zoals dat van Monaco is het altijd zoeken naar het juiste ritme terwijl je tegelijkertijd in het achterhoofd moet houden dat in Monaco de kleinste fout genadeloos wordt afgestraft. De vangrails bevinden zich immers enorm dicht bij de ideale rijlijn.

Dat Monaco daardoor spectaculaire plaatjes oplevert blijkt uit onderstaande beeld waarbij we Valtteri Bottas ter hoogte van 'het zwembad' in zijn Mercedes F1-bolide enorm snel langs de vangrails zien scheuren.

Mercedes are setting the early pace in FP1 (15/90 mins)



TOP 5

HAM

BOT ??

LEC

RIC

VET#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/6mAV9uTlde — Formula 1 (@F1) May 23, 2019

Voor veel rijders is dit een halve thuisrace omdat ze in Monaco wonen maar enkel voor Ferrari-rijder Charles Leclerc is het als Monegask een echte thuisrace.

Uiteindelijk was het Lewis Hamilton die nipt sneller was Max Verstappen. Hamilton was amper 59 duizendsten sneller dan Verstappen in zijn RB15 terwijl teamgenoot Valtteri Bottas in de tweede Mercedes eveneens op amper 72 duizendsten volgde. Thuisrijder Charles Leclerc volgde op meer dan drie tienden.

01 Lewis Hamilton Mercedes 1:12.106 47

02 Max Verstappen Red Bull 1:12.165 35

03 Valtteri Bottas Mercedes 1:12.178 43

04 Charles Leclerc Ferrari 1:12.467 25

05 Sebastian Vettel Ferrari 1:12.823 36

06 Pierre Gasly Red Bull 1:13.170 41

07 Nico Hülkenberg Renault 1:13.227 45

08 Kevin Magnussen Haas 1:13.232 24

09 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:13.363 39

10 Romain Grosjean Haas 1:13.379 23

11 Daniel Ricciardo Renault 1:13.413 41

12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:13.437 39

13 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:13.731 40

14 Alex Albon Toro Rosso 1:13.827 45

15 Lando Norris McLaren 1:14.278 39

16 Sergio Pérez Racing Point 1:14.566 40

17 George Russell Williams 1:15.115 40

18 Robert Kubica Williams 1:15.514 24

19 Lance Stroll Racing Point 1:16.135 37

20 Carlos Sainz McLaren 2:00.670 4

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: