Lacoste doet het weer even zonder iconische krokodil

Lacoste heeft sinds het begin een krokodil als logo op de befaamde polo’s, maar die moet nu even plaatsmaken voor bedreigde diersoorten. Deze actie staat in het teken van een samenwerking met het Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur (IUBN).

Lacoste gaat voor het derde jaar op rij in zee met de IUBN en lanceert polo’s met logo’s van de tien meest bedreigde diersoorten ter wereld. Die krijgen een groene patch op de plaats waar de krokodil normaal prijkt. De zogenoemde Save Our Species-actie is tijdelijk. En hoe zeldzamer het dier in het wild, hoe minder polo’s er van in productie gaan.

Dieren die dit jaar op de kledingstukken aan bod komen, zijn onder meer de Iberische lynx, de noordelijke breedneuswombat en de Addax, een antilope uit de Sahara. Goed voor een lijn limited edition T-shirts met in totaal 3.520 polo’s van 150 euro. De stuks op de websites in zijn reeds uitverkocht. De opbrengst van de shirts gaat integraal naar de IUBN.