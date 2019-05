Felle kritiek op Lewis Hamilton voor missen persconferentie na overlijden Niki Lauda

Lewis Hamilton krijgt felle kritiek voor het missen van de officiële persconferentie van de FIA in Monaco. De Brit excuseerde zich voor de persconferentie en mistte deze omdat hij te hard was aangedaan door het overlijden van Niki Lauda.

Niet Lewis Hamilton maar wel Valtteri Bottas woonde op woensdag de persconferentie in Monaco bij. Heel wat mensen hadden begrip voor de afwezigheid van Hamilton, al is het uiteraard opvallend dat dan uitgerekend Bottas hem moest vervangen.

Er komt echter ook heel wat kritiek op Hamilton, die zogezegd te aangedaan was om de persconferentie bij te wonen maar wel in de pitlane opdaagde met zijn motorfiets en zo de aandacht opnieuw op zich vestigde.

Volgens sommigen, waaronder voormalig F1-piloot John Watson, moest Hamilton gewoon naar de persconferentie gaan en op die manier een eerbetoon doen aan zijn goede vriend Lauda.

"Het is echt zielig. Ik zou graag weten hoe Lewis dit kan verantwoorden," aldus Watson, die ooit zelf de teamgenoot van Niki Lauda was.

"Ik weet dat hij bevriend was met Niki, maar ik vind het bizar dat een man van zijn allure niet in staat zou zijn om de mensen onder de ogen te komen en hen te vertellen wat Niki voor Mercedes heeft gedaan, om Niki de nodige eer te geven voor wat hij gedaan heeft."

"Hij zou uit respect voor Niki moeten gesproken hebben. Om zogezegd zo overstuur te zijn dat hij niet kan spreken over de bewondering die hij had voor Niki en hoe hij hem geholpen heeft, dat is echt zielig, "besloot Watson.

