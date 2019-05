Kraamafdeling Natuurhulpcentrum overstelpt met jonge dieren

Op de kraamafdeling van het Natuurhulpcentrum is het alle hens aan denk. Er worden ruim 400 baby-diertjes verzorgd. En dagelijks komen daar zo’n 60 nieuwe patiëntjes bij. “Met 6 mensen zijn we van ’s morgens tot ’s avonds kleine diertjes aan het voederen”, zegt Sil Janssen.

Half mei is het ‘seizoen’ in de kraamafdeling van het opvangcentrum helemaal uit de startblokken geschoten. Later dan normaal. “Al leek het er eind januari - toen werd het eerste haasje al binnengebracht ...