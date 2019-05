Medialaan en De Persgroep Publishing heten voortaan DPG Media

Het eengemaakte bedrijf dat Medialaan (VTM, Q-Music) en De Persgroep Publishing (Humo, Het Laatste Nieuws, De Morgen) samen vormen, heet voortaan DPG Media. Dat heeft Christian Van Thillo, ceo van De Persgroep, donderdag bekendgemaakt.

De nieuwe naam geldt voor alle bedrijfsonderdelen: Medialaan-De Persgroep Publishing en de Persgroep Nederland.

‘De Persgroep is dertig jaar geleden begonnen als een Vlaamse uitgeverij van dag- en weekbladen. Geleidelijk aan zijn we uitgegroeid tot een multimediaal bedrijf dat in drie landen actief is’, zei Van Thillo donderdag. ‘We waren daardoor toe aan een nieuwe naam die past bij de breedte van onze activiteiten. Vanzelfsprekend refereert DPG Media naar het verleden, één waar we trots op zijn. Het logo verwijst daarnaast naar onze drie strategische basisactiviteiten die we in de toekomst verder willen uitbouwen.’

DPG Media meldt verder dat de samenwerking tussen de Belgische en Nederlandse dochterbedrijven werd opgevoerd om ‘meer kracht en snelheid’ te geven aan de digitale transformatie van beide ondernemingen. Een gecombineerde directie voor de twee landen moet die nauwere samenwerking aansturen.

‘Mensen verbinden’

De Persgroep maakte in oktober 2017 bekend dat ze de aandelen van Roularta in Medialaan zou overnemen. De mededingsautoriteit zette het licht voor die overname in februari op groen. Het duurde dus uiteindelijk nog drie maanden voor het fusiebedrijf zijn nieuwe naam bekendmaakte.

Kris Vervaet, CEO van DPG Media België, spreekt van een belangrijke mijlpaal in de fusie van de twee bedrijven. ‘We hebben de afgelopen tijd heel hard gebouwd aan ons nieuwe mediabedrijf, dat vrij uniek is in de combinatie van publishing, online media, audiovisuele media en online services. Met onze nieuwe digitale platformen, de nakende verhuis naar Antwerpen en nu ook de nieuwe naam, bouwen we verder aan een krachtig mediabedrijf dat mensen wil verbinden.’